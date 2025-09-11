購入したCBD（カンナビジオール）サプリメントをめぐり、警察の捜査を受けた新浪剛史氏がサントリーホールディングスの会長を辞任。また経済同友会代表幹事の活動自粛も発表するなど、企業のコンプライアンス問題に注目が集まっている。【映像】探偵会社による調査の様子（実際の映像）今回ABEMA的ニュースショーが取材したのはラビット探偵社。昨今、浮気調査など個人からの依頼に加え、企業からの依頼も増えているという。