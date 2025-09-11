シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治が、東野幸治、渡辺翔太（Snow Man）がMCを務める11日放送のフジテレビ系バラエティー『この世界は１ダフル』（毎週木曜後9：00）に出演する。【番組カット】白衣×メガネで…まるで“ガリレオ”な渡辺翔太今回は、福山演じる天才物理学者が、犯人による完全犯罪の謎を天才的な頭脳で解き明かしていく大人気シリーズ『ガリレオ』（フジテレビ系）から最強トリックを７連発で紹介。