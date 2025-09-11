林道の脇に捨てられていたのは、ボロボロになった畳。家屋を解体した際に出たとみられる廃棄物が、大量に不法投棄されていた。（Q.ひどいですね。畳とかもあるんですね。いつ捨てられた？）埼玉県飯能市 クリーンセンター ・真野昌己主幹：通報があったのが今年5月。これらは2025年5月、埼玉・飯能市で見つかった、不法投棄された廃材。壁の一部や、机の引き出し、さらに石材など、さまざまな廃材がまとめて捨てられている。