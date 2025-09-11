自民党総裁選挙をめぐる動きが活発化しています。茂木敏充前幹事長が10日、一番乗りで出馬会見を行ったほか、小林鷹之元経済安保担当相が10日夜、立候補について近く結論を出す考えを示しました。■小林議員、立候補について近く“結論”へ10日夜、都内のホテルに姿を見せたのは、“ポスト石破”のひとり、小林鷹之議員（50）。記者「小林鷹之議員がかつて所属していた二階派議員らとの会合に参加します」2度目となる総裁選に立候