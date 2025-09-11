アメリカ西部ユタ州の大学で行われていたイベントで、トランプ大統領を支持する保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され、その後、死亡しました。ユタ州のユタ・バレー大学で10日正午ごろ、政治イベントに出席していた保守系の活動家チャーリー・カーク氏が登壇中、何者かに撃たれました。地元メディアなどによりますと、カーク氏は首を一発撃たれたとみられていて、病院に搬送されましたがその後、死亡したということで