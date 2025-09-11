（撮影：ヒラオカスタジオ）【ランキング表】信頼される｢CSR企業ランキング｣未上場企業TOP20『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。今回はその中から「未上場企業」を対象としたランキングを紹介する（ランキングの元データや作成方法など