信頼するメキース代表との間で環境も整備されつつある角田(C)Getty ImagesF1でし烈な戦いを余儀なくされているレッドブルの角田裕毅。今年3月27日の昇格以来、苦戦が続いている25歳の日本人に対する評価は、日を追うごとにシビアなものとなっている。【動画】無謀だった「同僚」ローソンの走行角田がキレた接触シーンを見る現地時間9月7日に行われたF1第16戦イタリアGP決勝で角田は13位でフィニッシュ。姉妹チーム・レーシン