千歳市の道東自動車道で昨夜、大型トレーラーが燃える車両火災があり、男性がけがをしました。事故の影響で現在も一部の区間で通行止めが続いています。車両火災があったのは道東道千歳恵庭JCTと千歳東インターチェンジの間です。きのう午後8時40分ごろ、目撃者から「大型トレーラーがガードレールにぶつかって炎上中」と警察に通報がありました。警察によりますと、現場は釧路方面へ向