ダレノガレ明美、船越英一郎、貴乃花親方--。特徴をとらえたモノマネで人気を博した、お笑いコンビ・ガリットチュウの福島善成さん。しかし、その裏には20年間という長すぎる下積み生活がありました。妻と2人の子どもを抱えながら、それでも芸人を諦めなかった理由とは。（全3回中の1回） 【写真】極貧時代を経て大ブレイクした福島さんの「鉄板」モノマネ芸の数々（全15枚） 中学を卒業したらすぐにでも芸人になりたかった