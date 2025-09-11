元横綱の貴乃花光司さんが交通安全を呼びかけました。10日、警視庁大塚警察署の一日警察署長に就任した貴乃花光司さんが、シミュレーターや実際の横断歩道を使って高齢者に安全な渡り方を呼びかけました。また、近くの道路を走る車のドライバーにも「お気をつけて運転してください」などと声をかけ、安全運転を訴えていました。