バレーボール・Vリーグ女子に所属する倉敷アブレイズの48歳の元監督の男が、知人女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕された倉敷アブレイズ元監督の鈴木秀生容疑者は2025年5月17日の昼すぎ、岡山・倉敷市の屋内で県内に住む20代の知人女性の上半身を触るなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。女性の知人から通報を受けた警察が関係者への聞き込みなどから犯行を特定しました。