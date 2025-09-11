◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)大会2日目が10日に行われ、女子シングルスでは張本美和選手（世界ランク6位）と早田ひな選手（同13位）のパリ五輪メンバー2人がストレート勝ち。前日の伊藤美誠選手（同8位）、大藤沙月選手（同10位）に続き日本女子4選手全員が初戦突破を決めています。張本選手はルーマニアのE・サマラ選手（同35位）と対戦。8月の「ヨーロッパスマッシュ」で快勝した相手に対して、今回も