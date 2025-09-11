中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝（パン・ゴンション）総裁は7、8日の両日、スイスに本部を置く国際決済銀行（BIS）総裁会議に出席した際に、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁、スイス国立銀行（SNB）のシュレーゲル総裁、ハンガリー国立銀行（MNB）のバルガ総裁と二国間通貨スワップ協定をそれぞれ更新し、国際経済・金融情勢や2国間の金融協力などの議題を巡り意見交換を行った。中国と欧州の2国間通貨スワップ規模は3500億元