10日夜遅く、大館市で畑の見回りにでかけた77歳の男性がクマとみられる動物に襲われ大けがをしました。男性はブドウの食害が気になり夜に畑に出かけたということです。現場は大館市雪沢字大明神の畑です。大館警察署の調べによりますと10日午後10時45分ごろ、近くに住む77歳の男性が栽培しているブドウの様子を見に畑の見回りしていたところ、突然クマとみられる動物1頭に襲われました。男性は自力で自宅に戻った後家族を通じて消