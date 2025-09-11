阪神がDeNAに連敗し、15カードぶりの負け越しとなった。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、この日の藤川球児監督の選手起用について番組MCの高木豊氏が言及した。「優勝から連敗はもう仕方ない。気が抜けてしまっている部分はあると思う。それでも藤川監督は何をやっているかというと、梅野を2番で使ったり、楠本や原口を代打で起用したりだとか、誰がCSに必要かの選別をし始めている」と注目した。これに対