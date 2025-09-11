俳優の武田久美子（57）が、変わらないスタイル際立つセクシーショットを披露し、「わぁー、ナイスバディー！」「スタイル最高！！」「いつまで現役なんですか！？」など、絶賛する声が数多く寄せられている。【映像】武田久美子のビキニ姿（全身あり）1982年に映画『ハイティーン・ブギ』のヒロインを演じて俳優デビューした武田。翌年には歌手デビューも果たし、1989年に発売した写真集で披露した貝殻水着が大きな話題となる