女優の橋本環奈(26）が10日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。「女優の中で一番早い」と言われていることがあると明かした。この日は人気企画「達成したら即帰宅」に挑戦。さまざまなミッションに挑戦し、できた人から帰宅できるというもので、お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一から「撮影の現場でも、1回もNGなしてそのまま帰ることある？」と聞かれると「そうですね、一発でOKみたいなことはあったりし