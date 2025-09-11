イスラエル軍による空爆の後、上空に立ち上る煙＝１０日、イエメン首都サヌア/Khaled Abdullah/Reuters（ＣＮＮ）イスラエルのカッツ国防相は１０日、イスラエル軍がイエメンの首都サヌアなどにある反政府武装組織フーシの複数の拠点を攻撃したと明らかにした。フーシが運営する保健省によると、少なくとも９人が死亡、１１８人が負傷した。フーシが運営するマシラテレビは、北部ジャウフ県にある政府の施設が「イスラエルの攻撃」