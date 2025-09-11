“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁（４７）の妻でタレント・加島ちかえ（３６）が、マタニティー姿を披露した。９日までにインスタグラムで第１子妊娠を公表した加島は、一夜明けた１０日に「妊娠ご報告に沢山の愛あふれるお言葉ありがとうございます」と祝福に感謝した。「私をこの世に産んでくれた母に感謝。居心地のいい毎日と、不安よりも楽しみな未来を想像させてくれる夫に感謝。大好きなお