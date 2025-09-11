◆米大リーグレンジャーズ６―３ブルワーズ（１０日・テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）レンジャーズが１０日（日本時間１１日）、本拠でメジャー最高勝率のブルワーズを６―３と３連勝のスイープ、で貯金を今季最多の７に伸ばした。相手先発のフレディ・ペラルタ投手は８月５日ブレーブスの５回以降、６試合連続無失点で１回までで３０イニング連続無失点。１９８７年テディ・ヒゲラ投手の球団記録３２