【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比04銭円安ドル高の1ドル＝147円42〜52銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1690〜1700ドル、172円38〜48銭。11日発表の米消費者物価指数（CPI）の内容を見極めたいと、積極的な売買が手控えられた。