タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（17）が10日、Instagramのストーリーズを更新。「50kg。どんどん重量あげられてきてうれしい」とコメントし、トレーニング中の動画を公開した。【映像】希空の水着姿&トレーニング中の姿2024年11月26日、17歳の誕生日に芸能界デビューした希空。Instagramでは、沖縄県・竹富島で撮影した水着姿や海でたたずむビキニショットなども公開しており、多くの反響が寄せら