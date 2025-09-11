今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの告別式が10日、東京・文京区で営まれ、親交のあった徳光和夫さん（84）が参列。橋さんとの思い出を明かしました。デビュー当時から橋さんと親交があったという徳光さん。自身がパーソナリティーを務める15年前にスタートしたラジオ番組の初回放送に、橋さんがゲストで出演したそうで、「つい8月の下旬に橋さんに、15周年のゲストで出てくださいとお願いいたしました。橋さん