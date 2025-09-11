俳優の瀬戸朝香（48）が、夏休み最後の旅行を子どもたちと満喫したことを報告した。【映像】“パパそっくり”と話題の長男との家族ショット2007年に元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男と11歳の長女、2人の子どもがいる瀬戸。2025年7月には、夏休みのため子どもたちが留学先のイギリスから帰国したことを明かしていた。その後は夜のコーヒータイムを長男と楽しむ様子や、ピアノを弾く長女の姿も披露していた。9月7日