お笑い芸人の陣内智則さんらが、警視庁の「特殊詐欺被害防止」広報大使に就任しました。広報大使に就任したのは、お笑い芸人の陣内智則さん、ムーディ勝山さん、ガンバレルーヤのよしこさんとまひるさんです。2025年上半期の東京都内の特殊詐欺の被害額は約150億円と増加傾向にあり、「疑え！全ての電話を」をスローガンに注意を呼びかけました。