立憲民主党の野田代表は、新たな幹事長に安住淳衆議院予算委員長を起用する意向を固めました。立憲民主党は11日午後、両院議員総会を開き党役員人事を決める予定で、野田代表は執行部を大幅に入れ替える意向を示しています。関係者によりますと、幹事長には与野党にパイプを持つ安住氏を起用するほか、選挙対策委員長には党内最大グループに所属する逢坂誠二元代表代行を起用し、笠浩史国会対策委員長は留任させる意向を固めました