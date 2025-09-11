【秋雨前線が停滞】秋雨前線の活動が活発になっています。きょう（木）は東日本と西日本で非常に激しい雨が降りそうです。晴れ間が出たとしても、天気が急変する、そんな空模様となる見通しです。このあと24時間で予想される雨の量は多いところで、▼九州南部で180ミリ、▼関東甲信120ミリ、▼東海100ミリ、▼近畿80ミリ、▼北日本と北陸60ミリです。北日本は東北の大雨のピークは朝までで、日中は日差しの届くところも多くなりそ