政府に対する抗議デモが激化したネパールでは首都で放火が相次ぐなど混乱が続き、デモによる死者は25人になりました。ネパールでは政府がSNSへのアクセスを禁止したことを発端に、若者を中心とした大規模な抗議デモが起き、地元メディアによると10日までに25人が死亡、600人以上が負傷しました。デモの激化を受けて首相が辞任しましたが混乱が収まらず、首都カトマンズで議会や最高裁判所、外資系ホテルなどが放火されました。10日