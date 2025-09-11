学歴詐称疑惑をめぐる市議会からの不信任決議を受け、伊東市の田久保市長は10日、自らの辞職・失職ではなく、議会の解散を選択しました。「信を問う」とする市長に対し、「大義なき解散だ」と怒りの声があがっています。田久保市長の今後の流れについて、改めて整理します。■「失職する」「失職しない」…2つのケース田久保市長が「失職するケース」と「失職しないケース」が考えられます。まず、「失職するケース」ですが、10日