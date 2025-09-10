ルミネ史上最大規模となる新商業施設「ニュウマン高輪」が9月12日の開業に先立ち、内部を公開した。段階的開業の第2弾となる今回は、同施設の9割にあたる177店舗がオープン。ルミネ執行役員で同施設の店長を務める鈴木和馬氏は、ニュウマン高輪の役割を「街の一部としての機能」ではなく「まちづくり・社会づくりの共創」と位置付け、新駅直結という“可能性が未知数”の地で、これまでにはない新しい商業施設を提示していく。