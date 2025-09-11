北海道・名寄警察署は2025年9月10日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、名寄市西7条南4丁目に住む男（35）を現行犯逮捕しました。男は10日午後11時15分ごろ、自宅で姉（51）に包丁を突きつけ、「殺してやる」などと言いながら脅した疑いが持たれています。警察によりますと、男と姉はこの家に2人で暮らしていたということです。姉が警察に通報して事件が発覚しましたが、その際「キャー」という悲鳴や「助けて」などと聞こえた