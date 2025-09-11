11日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6302枚だった。うちプットの出来高が3347枚と、コールの2955枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の385枚（23円安26円）。コールの出来高トップは4万4000円の587枚（35円安175円）だった。 コールプット 出来高