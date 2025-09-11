11日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1288枚だった。うちプットの出来高が695枚と、コールの593枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の102枚（10円高130円）。コールの出来高トップは4万6000円の142枚（変わらず225円）だった。 コールプット 出来