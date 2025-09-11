11日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は29枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万円の7枚（2円高79円）だった。プットのの合計出来高は11枚。プットの出来高トップは1万円の7枚（変わらず3円）だった。 コールプット 出来高前日比