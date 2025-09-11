◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー3広島（10日、東京ドーム）広島の島内颯太郎投手のチェンジアップをうまく外野に運び、犠飛で決勝点をあげた巨人の坂本勇人選手。お立ち台では「（代打を）初めて経験してますけど、後から出ている選手というのは本当に大変なんだなっていうのは今ね、初めて知りました」などと途中で出ていくことの大変さを語りました。「気負いすぎても疲れちゃうんで」と0から100に気持ちを入れるのは打席に入った