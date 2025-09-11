◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）11日からはオープニングラウンドを突破した各組の上位3チームがスーパーラウンド。下位3チームが順位決定戦に分かれて行われるU-18野球ワールドカップ。オープニングラウンドで対戦した相手との勝敗はそのまま持ち込まれます。日本はオープニングラウンドのグループAを5戦全勝で突破。スーパーラウンドは、韓国とプエルトリコに勝利した2勝0敗からスタート。スーパーラ