フジテレビ系ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』(10月6日スタート、毎週月曜21:00〜)に、安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。(上段左から)金田哲、安田顕、一ノ瀬颯、松角洋平(下段左から)馬場園梓、黒島結菜、板谷由夏、白本彩奈沢口靖子が主演する同ドラマは、『絶対零度』シリーズ4作目となり、「情報犯罪特命対策室」(通称：DICT＜ディクト＞)が舞台。高度な情報