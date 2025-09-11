ソニー日本女子プロゴルフ選手権女子ゴルフの国内ツアー・ソニー日本女子プロゴルフ選手権は11日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開幕する。出場するツアー通算5勝の櫻井心那（ニトリ）は大会前の練習ラウンドでまさかの忘れ物。カメラに捉えられ、笑いを漏らしていた。10番ティーに立った櫻井。しかし、何かに気づいたようにキャディーに歩み寄った。肝心のクラブを忘れていたのだ。これには周囲からも笑いが漏れ、本