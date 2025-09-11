本拠地ブルージェイズ戦米大リーグ・ヤンキースは7日（日本時間8日）まで行われた本拠地ブルージェイズとの首位攻防3連戦を2勝1敗で勝ち越した。第3戦では、二塁ランナーのアーロン・ジャッジ外野手が相手投手の球種を読み取り、打者に伝達する様子を米記者が指摘。海外ファンからは「これが普通の野球だ」など様々な反響が上がっている。問題となったのは1回無死一、二塁の場面。先発シャーザーが投げる直前、二塁走者のジャ