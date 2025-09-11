岩本照主演のドラマ『恋する警護24時』season2（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）が、10月17日より放送されることが決定。さらに、藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹らおなじみの警護メンバーが再集結し、夏生大湖、板尾創路ら新キャストが出演することが明らかになった。【写真】『恋する警護24時』続編、岩本照の新たなバディは成海璃子！凄腕ボディガードに2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり