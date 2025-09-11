俳優・三浦翔平がサーフィンをする様子を公開し、ファンを喜ばせている。三浦は１１日までに、インスタグラムで自身の新連載が掲載されている雑誌の発売を報告。赤いサーフボードを持った横顔ショットや、波に乗る様子をシェアした。この投稿にファンからは「はぁぁぁぁかっこよやばい……」「赤いサーフボード似合う」「世界一かっこいい」などの声が寄せられている。