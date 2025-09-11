◆イースタン・リーグ巨人４―２オイシックス（１０日・Ｇタウン）右膝痛で離脱していた巨人のＦ・グリフィン投手（３０）が実戦復帰し、順調な回復ぶりをアピールした。イースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）に先発し、８月２日ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来の実戦登板。３回を４６球で１安打無失点に抑え、「４５球（目安）とか、２〜３イニングという計画通りに無事に投げられた。（膝は）大丈夫」と胸をなで下ろした。直球