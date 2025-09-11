〈「あんなにしゃべる花嫁は初めて見た」と言われ…しゃべりすぎる人の「脳」を脳科学者・中野信子が解説〉から続くCREA2025年夏号「1冊まるごと人生相談」の発売を記念して、7月3日・4日の両日にわたり、代官山 蔦屋書店で、2夜連続のトークイベントが開催されました。第1夜に登壇したのは脳科学者の中野信子さん。（第2夜は画家でモデルの浅野順子さんと、音楽評論家の近田春夫さん）【写真】この記事の写真を見る（10枚）中野