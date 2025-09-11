鳥居とは神域と俗世を区切る結界。神様の宿る神聖な場所の入口であることは言わずもがなである。ところが、そんな大切な鳥居に片足しかないものがあるという。【画像】アパートに挟まれて佇む“片足だけ”の鳥居…住宅街の坂道に突如現れる“異様な光景”を写真で一気に見る“片足鳥居”とは、いったいどんな鳥居なのだろう。そもそもちゃんとくぐれるのか。なぜか片足しかない鳥居そんなわけで、やってきたのは長崎。長崎市