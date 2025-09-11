〈人気絶頂で白血病に…女優・夏目雅子（享年27）が闘病中に話していた“復帰後のプラン”「最初の仕事は、グラビアがいい」〉から続くいまから40年前のきょう、1985年9月11日、女優の夏目雅子が27歳の若さで亡くなった。短大時代のデビュー秘話、カネボウCM抜擢の裏側、芸名「夏目雅子」を名乗るようになった理由とは？（全3回の2回目／続きを読む）《特別グラビア》小麦色に焼けた肌に大胆ビキニで抜群のスタイルを披露、夫か