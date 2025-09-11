英国に一時帰国中のヘンリー王子＝10日、ロンドン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英王室の公務を引退し米国に移住したヘンリー王子が10日、約1年半ぶりに父チャールズ国王と英国で面会した。王室批判を展開して国王との不仲が伝えられる中、関係修復が進むかどうか関心を集めている。AP通信が報じた。ヘンリー王子は8日の祖母エリザベス女王の命日に合わせて一時帰国した。10日、ロンドンにある国王の公邸クラレンスハウス