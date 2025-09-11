〈「『旦那さんが好きなんですか？』と聞かれるんですけど」…約300万円かけてヴェルファイアを全面カスタムする女性が声高に主張する“周囲の反応”に対する“本音”〉から続く車弄りを趣味にする人たちのなかでも、「見せるためのカスタム」に傾倒する者の情熱には目を見張るものがある。“イベント展示”に心血を注ぐ、型破りなオーナーたちの素顔とは？【画像】妖しい夜の雰囲気が漂う車内…ギラギラに仕上げられたAZワゴン