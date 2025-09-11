俳優・天海祐希が主演を務め、10月16日からスタートするテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜後9：00）のメインビジュアルが解禁された。【写真】仲良さそうに大笑顔！キントリメンバーがクランクイン本作は、天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰