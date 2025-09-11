気象台は、午前6時22分に、大雨警報（土砂災害）を南砺市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・南砺市に発表 11日06:22時点西部では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南砺市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒