言葉は頼もしいパートナー。あなたに力や勇気や幸せを与えてくれます。「大人の言い換え力」に磨きをかけて、日常のピンチを華麗に切り抜けたり、果敢に立ち向かったりしましょう！（クイズ制作／石原壮一郎）クイズ実家から新米が届いた。夫も「ありがたいね」と喜んでいる。ただ、翌日はまだ少し残っていた備蓄米を炊いた。ところが、夫は「やっぱり新米はうまいね！」と喜んでいる。あまりにおいしそうにパクパク食べている